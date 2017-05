Bloodborne 2: Zu 99 % auf der E3

Es ist nur noch knapp einen Monat bis zu E3 2017 in Los Angeles und mittlerweile Überschlagen sich die Ereignisse fast. Immer mehr Gerüchte, welche Spiele denn vorgestellt werden, tauchen auf und nun gibt es ein brandheißes zu Bloodborne 2.

Wagemutige Aussage oder weiß er mehr als wir?

Dieses kommt aber nicht von den Entwicklern From Software selber, sondern von Thomas Mahler, dem CEO von Moon Studios, die zuletzt Ori and the Blind Forest entwickelt haben. Mahler ist aber ein regelmäßiger Schreiber auf NeoGaf und kommentierte eine Diskussion mit dem Titel „Do you think we’ll see Bloodborne 2 at E3?“ mit:

„I’m 99% certain we’ll see it :)“

Zu 99 Prozent ist sich Mahler also sicher, dass wir Bloodborne 2 auf der E3 2017 sehen werden. Woher er die Informationen nimmt, bleibt offen. Aber niemand aus der Branche würde seinen Ruf aufs Spiel setzen und falsche Informationen mit Smileys posten. Die Tatsache, dass die Aussage so direkt ist und Mahler aus der Branche kommt, erhöht jedenfalls die Wahrscheinlichkeit und/oder den Wahrheitsgehalt.

Keine offizielle Bestätigung

From Software hat selber bisher nichts bestätigt. Es ist nur sicher, dass das japanische Studio intensiv an einem neuen Projekt arbeitet. Für sehr viele wäre es sicherlich eine fantastische Nachricht, wenn es sich tatsächlich um Bloodborne 2 handelt. Ein Sequel für das 2015 erschienene Spiel ist einer der größten Wünsche der Gaming-Community derzeit. Aber einen Monat müsen wir noch warten.