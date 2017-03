Bloodstained: Ritual of the Night: Release auf der Switch statt Wii U

Test: Brothers – A Tale of Two Sons

Wieder einmal versorgt uns 505 Games mit einem netten Spiel, welches gleich von Anfang an auf die Tränendrüse drücken will. Brothers – A Tale of Two Sons erscheint als Download auf Xbox Live Arcade. PlayStation 3- und PC Besitzer müssen sich leider noch ein wenig gedulden. Das Rätsel-Puzzle-Adventure ist der erste Titel aus dem Xbox Live Summer of Arcade 2013-Aktion und legt die Messlatte jetzt schon bereits sehr hoch. Kein Wunder, wollen doch der schwedische Regisseur Josef Fares und das Entwicklerteam Starbreeze Studios mit A Tale of Two Sons die beiden Medien Film und Videospiel miteinander verschmelzen und ein unvergessliches Abenteuer bieten. Eine weitere Besonderheit: Brothers - A Tale of Two Sons ist ein Koop-Spiel im Single-Player-Mode. Lasst euch von uns in eine Welt voll