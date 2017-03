Borderlands 3: Erste Screenshots und Tech-Demo präsentiert

Weiterhin on Edge – Borderlands 3 befindet sich in der Entwicklung und verwöhnt uns zum dritten Mal mit der schicken Technologie des sogenannten Edge-Outlining, die bereits den Look der Vorgänger so einzigartig erstrahlen ließ. Im Rahmen der Game Developers Awards hat Randy Pitchford von Gearbox Games uns nun mit einer Tech-Demo zum neuen Teil ein wenig in die technischen Feinheiten des humorvollen Shooters eingeweiht, die möglicherweise erste Bilder von Borderlands 3 zeigt.

Borderlands: Alter Look – Neue Engine

Die GDC in San Francisco dient seit ihrer Gründung nicht nur als Plattform, um neue Spiele anzukündigen, sondern auch dazu, technische Innovationen und Meilensteine in den Vordergrund zu stellen. Epic Games hat es sich nicht nehmen lassen und einige Größen der Videospiel-Welt einfliegen zu lassen, um die Möglichkeiten der hauseigenen Unreal 4 Engine zu präsentieren. Auch der gute alte Randy Pitchford hatte seinen Auftritt und direkt die erste Tech-Demo zu Borderlands 3 mit im Gepäck.

Viele Informationen in Bezug auf das eigentliche Spiel, das bereits im Frühjahr 2016 angekündigt wurde, enthält das etwa 11-minütige Video nicht. Dennoch können wir einen ersten Einblick in den von uns lieb gewonnenen Artstyle des Neulings gewinnen. Der wunderbar dreckig-rostige Look mit Wüstengarantie findet erneut Anwendung. Wir fragen uns jedoch, ob man nicht eine etwas buntere Szenerie für die Tech-Demo hätte wählen sollen.

Der Charakter, dessen Rückseite wir für kurze Zeit präsentiert bekommen, sei uns bereits bekannt, so Pitchford. Ob dieser im dritten bzw. vierten Teil der Reihe eine Rolle spielen wird, lässt die Entwickler-Legende im Dunkeln. Er betont jedoch immer wieder, dass es sich bei den Bildern um reine Technik-Spielereien handelt, die nicht zwangsweise in dieser Form ihren Weg in den finalen Titel finden werden.