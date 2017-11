Brütal Legend: Bis morgen kostenlos im Humble Store

Resident Evil 7: Trailer zur Vorbereitung auf neuen DLC „End of Zoe“

Mit "Resident Evil 7: End of Zoe" erscheint im Dezember ein neuer DLC, der euch die Geschichte von Zoe Baker näherbringt. Nun veröffentlichte Capcom ein Video, in dem noch einmal alles Wichtige über Zoe zu sehen ist. Es sind eventuelle Spoiler enthalten, für all diejenigen, die das Game noch nicht (zu Ende) gespielt haben. Mehr Action und Horror für Resident Evil 7 Ab dem 12. Dezember ist es soweit und ihr könnt endlich mehr über Zoe erfahren. Ihr schlüpft in die Rolle von Joe, der