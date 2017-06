Call of Cthulhu: Teaser Trailer von der E3

Nicht nur die großen Publisher spielen auf der E3 2017 in Los Angeles mit den Muskeln. Auch kleinere Firmen stellen ihre Projekte vor und die können sich durchaus sehen lassen. Eines davon ist Call of Cthulhu, dass von Cyanide Studio in Paris entwickelt wird.

Der Titel wird eine Mischung aus Rollen- und Detektivspiel mit einer Prise Psycho-Horror und Phasen des Schleichens. Diese würzige Rezeptur wird dann in eine verstörende Welt gebracht, die ihr erkunden müsst, während Cthulhu sich darauf vorbereitet, aufzuwachen. Ihr schlüpft in die Rolle von Edward Pierce, einen ehemaligen Privatdetektiven im Boston der zwanziger Jahre. Als dieser untersucht ihr den mysteriösen Tod von Sarah Hawkins und ihrer Familie in Darkwater Island. Auf dem Weg zur Wahrheit werdet ihr immer mehr in die Abgründe und dichter zu Cthulhu gezogen und müsst selbst entscheiden, was Realität und was Illusion ist.