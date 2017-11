Call of Duty: Humvee-Hersteller nicht gut auf Activision zu sprechen

Kurz nach dem Release des neuen Call of Duty-Teils müssen sich die Publisher mit einem neuen Problem rumschlagen. AM General, der für die Produktion des Humvees verantwortlichist, hat Klage gegen Activision eingereicht.

Volle Fahrt voraus im Humvee!… oder nicht?

Ein Shooter ist kein guter Shooter, wenn man nur zu Fuß durch die Pampa marschiert und sinnlos Gegner abschießt. Zumindest, wenn man es halbwegs realistisch halten möchte, sollte es Fahrzeuge geben, die das Ganze wenigstens etwas abwechslungsreicher machen. So hat es auch Activision bisher gehandhabt, denn in vielen Spielen der Call of Duty-Reihe findet man sich in bestimmten Abschnitten hinterm Steuer eines Militärfahrzeugs wieder. Nachdem nun „Call of Duty WWII“ frisch auf den Markt kam, wurde das Unternehmen AM General darauf aufmerksam, dass sich ebenfalls ihre Humvees in den Spiel wiederfinden.

Da sie sich in ihren Markenrechten verletzt fühlen, fordern sie zurzeit vom Call of Duty-Publisher eine Unterlassungserklärung, sowie Schadensersatz und ein Bußgeld. Man könnte meinen, dass das Unsinn sei, da diese Fahrzeuge wirklich im Krieg eingesetzt wurden und es in die Story des Shooters passt, aber der Hersteller ist nicht nur deswegen aufgebracht. Scheinbar werden auch andere Artikel in Form von Merchandise verkauft, bei denen der Humvee eine Rolle spielt.

Da Activision sich weder Zustimmung, noch eine Lizensierung für die Nutzung der Fahrzeuge vorher geholt hat, müssen sich die beiden Parteien nun vermutlich vor Gericht darüber einig werden.