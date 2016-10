Call of Duty: Infinite Warfare Beta Trailer

Call of Duty XP: Enthüllung Infinite Warfare Multiplayer heute 19.00 Uhr

Bisher haben wir von Call of Duty: Infinite Warfare nur Szenen aus dem Singleplayer-Modus zu Gesicht bekommen. Das wird sich heute Abend ändern, denn wir dürfen endlich einen Blick auf die Multiplayer-Action von Activisions neuem Shooter werfen. Das kommende Wochenende wird für alle Call of Duty-Fans unter euch ein Genuss, denn es steht ein großes Event an! Heute geht es los mit der "Call of Duty XP 2016" in Inglewood im Los Angeles County, Kalifornien. Bis inklusive Sonntag, den 4.