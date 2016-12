Call of Duty Infinite Warfare: Kostenlos spielbar an diesem Wochenende

Die Verkaufszahlen von „Call of Duty: Infinite Warfare“ blieben hinter den Erwartungen der Entwickler. So manch einer von euch hat bestimmt noch nicht den neusten Teil der Serie gespielt. An diesem Wochenende bekommen Besitzer einer PlayStation 4 nun die Gelegenheit „Call of Duty: Infinite Warfare“ kostenlos zu spielen. Um die „Demo“ herunterladen zu können, benötigt Ihr dafür allerdings eine PlayStation Plus Mitgliedschaft. Los geht es bereits am Donnerstag den 13.12.2016. Ab dann könnt Ihr in Playstation Store im Bereich Demo-bereich die 60 GB große Trial-Version herunterladen.

Kostenloses Wochenende von Call of Duty: Infinite Warfare kommt mit Einschränkungen

Während des kostenlosen Wochenende habt Ihr die Gelegenheit sowohl die Kampagne, den Multiplayer-Modus, als auch den Zombie-Modus zu spielen. Es wird jedoch einige Einschränkungen im Vergleich zur Vollversion geben. In der Kampagne werdet Ihr lediglich die ersten drei Story-Missionen spielen können. Außerdem könnt Ihr im Multiplayer maximal Level 15, und im Zombie Level maximal Level 3 erreichen. Den Vorschritt den Ihr an diesem Wochenende erreicht, wird euch dabei erhalten bleiben, wenn Ihr euch dazu entscheidet die Vollversion zu kaufen.

Ab Donnerstag den 13.12.2016 können alle Interessierten, die eine PlayStation 4 besitzen, “Call of Duty: Infinite Warfare“ umsonst spielen. Nach 5 Tagen endet das kostenlose Wochenende dann am 20.12.2016.