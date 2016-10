Call of Duty – Infinite Warfare & Modern Modern Warfare Remastered: 130 GB benötigt

Call of Duty Freunde sollten lieber schnell noch ihr Festplatte aufräumen, denn zum Start von Infinite Warfare & Modern Modern Warfare Remastered wird einiges an Festplattenspeicher benötigt. Wir Zocker haben uns ja mittlerweile an große Downloads, Patches und ähnliches gewöhnt. Doch beim Blick auf die Festplatten-Anforderungen der Legacy Edition von Call of Duty – Infinite Warfare kann einem schon schwindelig werden.

Ein Batzen an Daten

Wer sich seine Spiele mittlerweile digital besorgt und downloaded der wird mit Dateigrößen von 50 bis 60 Gigabyte mittlerweile keine Schmerzen mehr haben. Das ist auch gut so, denn mit dem Blick auf die Call of Duty – Infinite Warfare: Legacy Edition könnte einem sonst schwindelig werden. Wie viele von euch bestimmt wissen, kommt gleichzeitig zum neusten Call of Duty auch Modern Modern Warfare Remastered auf den Markt, welche ihr praktischer Weise gleich zusammen in der Call of Duty – Infinite Warfare: Legacy Edition erweben könnt. Doch davor solltet ihr unbedingt eure Festplatte aufräumen, denn scheinbar gönnen sich die beiden Versionen mal eben 130 GB von eurem Festplattenspeicher.

Schachtelkunst auf Twitter

Der Grund für die Aufregung ist wie so oft ein Twitter-Post. Diesmal vom User charlieINTEL.com der kurzerhand die Rückseite der finalen Call of Duty Handelsversion enthüllt. Neben der schicken Schachtel gab er auch gleichzeitig die Informationen mit raus, dass laut Angabe 130GB Festplattenspeicher benötigt werden. Wenn ihr es nicht glauben könnt schaut selbst.

NEWS: Back of Infinite Warfare Legacy Edition box revealed, says 130 GB space required https://t.co/Tdex3cPSY4 pic.twitter.com/wDl5NETeFk — charlieINTEL.com (@charlieINTEL) 4. Oktober 2016