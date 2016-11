Call of Duty: Infinite Warfare und Modern Warfare Remastered als preload verfügbar.

Mit der Legacy Edition von „Call of Duty: Infitnite Warfare“ erhalten Spieler zusätzlich ein remake von „Call of Duty: Modern Warfare“. Wenige Tage vor dem Release, kann man bereits anfangen die beiden Spiele herunterzuladen. Spielbar werden sie allerdings erst zur Veröffentlichung an diesem Freitag sein.

Jeder der die Legacy Edition vorbestellt hat, kann schon ab heute mit dem Download beginnen. Wer schon am Freitag spielen will, sollte dies auch tun. Denn die Größe der beiden Spiele ist enorm. “Call of Duty: Infinite Warfare“ ist über 74 GB groß. Modern Warfare Remastered wird in zwei Teile aufgeteilt: Dem Singleplayer Teil mit einer Größe von 44,87 GB und dem Multiplayer Teil mit einer Größe von 25,11GB. Insgesamt ist das Remake von Modern Warfare damit ebenfalls um die 70 GB groß.

Enorme Downloadgröße der Call of Duty Infitnite Warfare Legacy Edition

Besitzer der Legacy Edition stehen so, wenn sie das volle Paket spielen wollen, vor einem Download von knapp 140 GB. Gerade in Deutschland könnte das bis Freitag eng werden. Angesichts dieser enormen Größe, ist es also ratsam, sich zunächst für eines der beiden Spiele zu entscheiden. Es ist wahrscheinlich, dass man sowohl den Single -als auch den Multiplayer Teil herunterladen muss, um “Modern Warfare Remastered“ spielen zu können. Dies war bisher bei allen Call of Duty Titeln so.

Call of Duty: Infinite Warfare erscheint an diesem Freitag den 04.11.2016.

Was meint ihr? Lohnt sich die Legacy Edition? Schreibt es uns in die Kommentare!