Call of Duty: Infinite Warfare â€“ zwei spezielle Schwierigkeitsgrade fÃ¼r Hardcore Zocker

Bald ist es so weit, „Call of Duty: Infinite Warfare“ wird am morgigen Freitag, den 4. November, im Handel für die PlayStation 4, Xbox One und den PC veröffentlicht. Der neue Ableger hat für alle „First-Person-Shooter“- Fans zwei besonders schwere Schwierigkeitsgrade beigelegt. Diese zeigen den Hardcore Zockern in der Kampagne wo es langgeht und bringen selbst so manchen Profi ins schwitzen.

Call of Duty: Infinite Warfare – „Specialist“- Modus

Jeder der die Kampagne in irgendeiner Schwierigkeitsstufe durchgespielt hat, schaltet den „Speciallist“-Mode frei. Dieser soll äußerst realistisch und nichts für schwache Neven sein.

Der „Speciallist“-Mode hält außerdem einige Einschränkungen bereit.

Keine Gesundheitsregeneration, Heilung nur durch Nano Shots

Helme nehmen permanenten Schaden und müssen ausgetauscht werden

Nano Shots und Helme nehmen Ausrüstungsslots ein

Bewegung wird von eingesteckten Beintreffern beeinflusst

Zielen über Kimme und Korn sowie Ausrüstungsverwendung wird von eingesteckten Armtreffern beeinflusst

Gegner können Waffen aus euren Händen schießen

Call of Duty: Infinite Warfare – „YOLO“- Modus

Auf dem offiziellen Blog findet ihr außerdem wichtige und hilfreiche Tipps und Tricks, wie zum Beispiel das Nutzen der Deckungsmechaniken zum überleben in diesem Modus. Diejenigen unter euch, die den „Specialist“-Modus durchgespielt haben und stehts nach neuen Herausforderungen suchen, hält das Spiel noch den „YOLO“ Schwierigkeitsgrad bereit. Dieser macht seinem Namen alle Ehre, denn wer stirbt muss von vorne beginnen. Diese Permadeath-Funktion bringt selbst erfahrene Shooterspieler auf die Palme. Egal auf welcher Konsole ihr ins Schlachtfeld zieht, „Call of Duty: Infinite Warfare“ hält einiges für euch bereit.

Nun seid ihr dran! Was erwartet ihr von den neuen Schwierigkeitsgraden und werdet ihr sie bereits Morgen testen?