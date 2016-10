Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Multiplayer verfügbar

Schon Ende dieser Woche erscheint das sehnsüchtig erwartete „Call of Duty: Infinite Warfare“. Dieses wird, wie bei den Vorgängern, in Form ausgewählter Sammlerausgaben veröffentlicht. Bei vielen Anhängern der Shooter Reihe steigt die Vorfreude auf den 4.November, welcher neue Features und interessante Neuerungen bringt.

Für langjährige Waffenträger sollte die Remastered-Version von „Call of Duty: Modern Warfare“, welche nur im Rahmen der Collectors Edition veröffentlicht wird, wohl zu den Interessantesten zählen. Zur Freunde der Fans, kann man bereits im Multiplayer durch Kimme und Korn sehen, denn die Server sind seit kurzem online.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Mit diesem einfachen Trick schaltet ihr den Multiplayer frei

Mit diesem simplen Trick könnt ihr die Mehrspieler-Komponente und alle dazugehörigen exklusiven Inhalte schon jetzt freischalten. Alles was ihr dazu tun müsst, so heißt es, ist einem Match eines Freundes in eurer Liste, welcher „Call of Duty: Modern Warfare Remastered“ bereits im Multiplayer spielt, beizutreten. Nun werden alle Mehrspieler Inhalte automatisch freigeschaltet.

Wer gerade bei neueren Spielen Probleme mit Befehlsverweigerung seitens seines Rechners hat, kann nun aufatmen, denn die Systemanforderungen für das neue “Call of Duty: Modern Warfare Remastered” sind erstaunlich gering.

Call of Duty: Modern Warfare Remastered – Systemanforderungen

Betriebssystem: Windows 7 64-Bit / Windows 8 64-Bit / Windows 8.1 64-Bit / Windows 10 64-bit

Prozessor: Intel Core i3-530 @ 2.93 GHz / AMD Phenom II X4 810 @ 2.80 Ghz

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTS 450 @ 1GB / ATI Radeon HD 7850 @ 1GB

DirectX: Version 11

Festplatte: 55 GB verfügbarer Speicherplatz

Soundkarte: DirectX-kompatibel

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung