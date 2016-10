Call of Duty-Modern Warfare Remastered: Kampagne auf PS4 jetzt spielbar samt Grafikvergleich

Call of Duty Fans haben heute schon einen Grund zur Freunde. Ganze neun Jahre ist es nun her seitdem Call of Duty 4: Modern Warfare das Licht der Welt erblickte. Dank der Remastered Version könnt ihr ab sofort zurück in die Vergangenheit springen, nur in schön.

Modern Warfare Remastered Kampagne auf PS4 jetzt spielbar

Zur Feier des neuen Ablegers Call of Duty: Infinite Warfare hat es sich Activision nicht nehmen lassen und Modern Warfare ein schickes Remaster verpasst. Das heißt ihr könnt die Shooter-Ikone in komplett neuer Optik nochmal genießen. Doch wer jetzt glaubt die Grafik wurde nur ein bisschen höher geschraubt der ihr sich gewaltig, denn das mittlerweile in die Jahre gekommene Spiel wurde wirklich komplett einer Frischzellenkur unterzogen. PS4 Besitzer können sich schon jetzt ein Bild davon machen dank Early Access -Zugang. Hierfür müsst ihr lediglich eine der Special-Editions von Call of Duty: Infinite Warfare vorbestellt haben bei der dann ohnehin die Remastered-Version beigelegen hätte. Solltet ihr zu diesen glücklichen PS4-Besitzern gehören könnt ihr ab sofort loslegen. Wie genau ihr den Zugang erhaltet erfahrt ihr hier.

Modern Warfare Remastered im Grafikvergleich

Passend dazu haben einige Presse-Kollegen schon mal die Chance genutzt die neue Version von Modern Warfare unter die Lupe zu nehmen. Wie schon erwähnt, fällt dabei deutlich auf das nochmal ordentlich Arbeit in die Titel geflossen ist. So sind einige der gezeigten Zeiten kaum wieder zuerkennen. Besonders im Bereich der Texturen wurde nochmal deutlich Arbeit investiert und so sind viele von ihnen komplett ausgetauscht worden. Zudem läuft der Klassiker jetzt in vollen 1080p bei 60 Bildern in der Sekunde. Aber am besten ihr überzeugt euch einfach selbst vom Ergebnis.