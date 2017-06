Call of Duty: World War 2: Änderungen im Multiplayer angekündigt

Während viele Entwickler auf die E3 2017 in Los Angeles warten, bis sie weitere Informationen zu ihren Spielen veröffentlichen, haben die Entwickler von Sledgehammer jetzt schon neues Futter gegeben. Bei Call of Duty: World War 2 wird es kein Create-A-Class-System mehr im Multiplayer geben. Das seit Jahren bewährte System wird durch Divisionen ersetzt.

Divisionen übernehmen

Als Spieler habt ihr die Wahl aus fünf ikonischen Divisionen des Zweiten Weltkrieg. Diese haben dann auch bestimmtes Basis-Kampftraining, Division-Training und spezielle Waffenfähigkeiten. Die neuen Divisionen sollen grundlegend redefinieren, wie ihr als Spieler in die Karriere eures Multiplayer-Soldaten investiert. Die Verantwortlichen hatten angekündigt, am Spielprinzip grundlegende Veränderungen vorzunehmen und setzen dies nun in der Tat um.

Zuvor haben die Mannen um Glen Schofield bereits das Hauptquartier für den Multiplayer vorgestellt. Dieses ist eine Art Lobby für bis zu 48 Spieler. Zusätzlich sprachen der Mitgründer über den War-Modus, der ein geschichtlich getriebener, asymmetrischer Kampf darstellt zwischen Alliierten und Achsenmächte.

Call of Duty: World War 2 erscheint am 3. November 2017 für die PlayStation 4, Xbox One und für den PC. Auf der E3 2017 nächste Woche gibt es sicherlich weitere Details zum Spielehit.