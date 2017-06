Call of Duty WW2: Acht neue Multiplayer-Trailer und Information zur Beta

Activision hat im Rahmen der E3 2017 nun ganze acht weitere Trailer für Call of Duty WW2 veröffentlicht. In den Clips erfahren wir erstmals mehr über den War-Modus, die Divisionen und brandneue Multiplayer-Maps.

Der Multiplayer von Call of Duty WW2 wird im Moment bis in kleinste Detail vorgestellt. Bisher erhielten wir allerdings nur Eindrücke vom Gameplay. Nun haben die Entwickler von Sledgehammer Games uns einige kurze Trailer bereitgestellt, die mehr über das Drumherum des Mehrspieler-Parts berichten. Des Weiteren haben die Entwickler sich zu den Vorbesteller-Inhalten geäußert: Bei einigen Händlern kann man sich das Divisionen-Pack sichern. Im exklusiven Ausrüstungsset erhalten die Spieler dann spezielle Items für die verschiedenen Divisionen. Vorbesteller erhalten zudem Zugang zur privaten Beta auf der PlayStation 4. Die erste Testphase beginnt am 25. August 2017 und endet am 28. August 2017. Die Xbox One-Besitzer dürfen dann gemeinsam mit den PS4-Spielern vom 1. September 2017 bis zum 4. September 2017 ausgiebig auf die Jagd nach Gegnern gehen. Zur PC-Beta gibt es noch keine Informationen. Erscheinen wird der Weltkriegs-Shooter dann für alle drei Plattformen am 3. November 2017.

