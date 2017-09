Call of Duty: WW2: Das müsst ihr über die Beta wissen

Endlich ist es so weit: Alle Fans der Call of Duty können sich von nun an in die offene Beta des Spiels werfen. Diese dauert bis Anfang Oktober an und lässt euch verschiedene Maps und Spielmodi ausprobieren. Wir haben für euch einige der wichtigsten Infos zur Testphase zusammengefasst.

Wie lange dauert die Beta?

Die Beta von Call of Duty: WW2 könnt ihr bereits jetzt schon Spielen. Auf Steam hattet ihr einige Tage zuvor die Möglichkeit, einen Preload durchzuführen und die benötigten Daten im Voraus herunterzuladen. Ihr braucht keinen Key, müsst euch das Spiel also nicht vorbestellen um einen Zugang zu erhalten. Der Zeitraum beläuft sich bis zum 2. Oktober. Ihr habt also einige Tage Zeit, dass Spiel kennenzulernen. Teilnehmen könnt ihr mit PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Was bietet mir die Beta?

Die Beta gibt euch einen relativ umfangreichen Einblick auf die Inhalte des finalen Spiels. So stehen euch insgesamt vier verschiedene Maps zur Verfügung, welche allesamt an historische Schauplätze des Zweiten Weltkriegs angelehnt sind. Auch gibt es vier Spielmodi, darunter auch etablierte Varianten wie Team Deathmatch. Außerdem sind fünf Divisionen enthalten. Das Levelcap beläuft sich auf eine maximale Stufe von 35. Hier sind noch einmal alle Inhalte zusammengefasst:

Maps: Pointe Du Hoc, Ardennnen, Gibraltar, Aachen

Pointe Du Hoc, Ardennnen, Gibraltar, Aachen Kriegsmodus: Operation Breakout

Operation Breakout Spielmodi: Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed

Team Deathmatch, Domination, Hardpoint, Kill Confirmed Divisionen: Infanterie, Expeditionsstreitkräfte, Luftlandedivision, Gebirgsjäger, Panzerdivision

Infanterie, Expeditionsstreitkräfte, Luftlandedivision, Gebirgsjäger, Panzerdivision Level: Jeder Spieler startet auf Rang eins. Das maximale Levelcap liegt bei Stufe 35. Bis hierhin könnt ihr Waffen und Ausrüstung freischalten.

PC: Die Systemvoraussetzungen

Mindestanforderungen

OS: Windows 7 64-Bit oder aktueller

CPU: Intel Core i3 3225 oder vergleichbar

RAM: 8 GB RAM HDD: 25 GB HD Speicher

Grafikkarte: NVIDIA GeForce GTX 660 @ 2 GB / GTX 1050 or AMD Radeon HD 7850 @ 2GB

DirectX: Version 11.0 kompatibel oder vergleichbare Grafikkarte

Network: Breitband Internet-Verbindung

Sound Card: DirectX kompatibel

Empfohlene Spezifikationen