Call of Duty WW2: Entwickler über Zombiemodus

Am 31.10.17 veröffentlichte Sony auf dem Youtubekanal von PlayStation ein Interview mit den Entwicklern von Call of Duty WW2, Sledgehammer Games. In dem Video sprechen Creative Director Camaron Dayton und Development Director Jon Horsley über den Zombiemodus.

Verbesserter Zombiemodus mit Schockeffekt

Die Entwickler scheinen viel Wert auf Wiederspielbarkeit zu legen, denn sie haben immer wieder erwähnt, wie groß der Zombiemodus sein wird. Zudem werden später noch DLC-Karten verfügbar sein. Auffällig ist noch, dass der Zombiemodus in Call of Duty WW2 einem Horrorfilm nahe kommen soll. Ein Entwickler betonte immer wieder die Wörter „fear“, „scary“ und „jumpscare“.

Für viele eher uninteressant, aber trotzdem bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Entwickler sogar eine Art kleine Geschichte um den Zombiemodus gebastelt hat. Wer sich überraschen möchte, sollte sich das Interview nicht angucken, denn dort wird bereits viel über die Geschichte erzählt. Aus dem Interview und den Szenen, die im Trailer bereits zu sehen sind, erkennt man die Details an Zombies und Umgebung.

Durch das System, im Verlauf neue und stärkere Waffen freizuschalten ist zu hoffen, dass das Gameplay auch langfristig den Spieler, oder die Spieler im Coop-Modus, überzeugen kann.

Ob die Neuauflage besser als der von vielen immer noch gespielte Zombiemodus von Call of Duty Black Ops sein wird, bleibt noch abzuwarten.

Call of Duty World War 2 erscheint am Freitag den 3. November auf PC, Playsation 4 und Xbox One.