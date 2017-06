Call of Duty WW2: Gameplay-EnthÃ¼llung auf der E3

Erst vor kurzem wurde Call of Duty World War 2, kurz WW2 angekündigt. Nun haben die Entwickler auf der Sony-Pressekonferenz im Rahmen der E3 2017 einen ersten Trailer mit Gameplay-Inhalten veröffentlicht.

„Boots on the Ground“ – Mit diesem Schlachtruf hat Call of Duty angedeutet, dass sich die Reihe wieder auf alte Stärken zurück besinnen möchte. Im Multiplayer erleben wir wieder einmal den Zweiten Weltkrieg in seiner reinsten Form. Dabei versprechen die Entwickler neue Gameplay-Elemente und eine unglaublich dichte Atmosphäre. Doch seht selbst:

Call of Duty WW2 – Trailer (E3 2017)

Im Trailer können wir Gefechte auf dem Land, in der Luft, sowie zu Wasser erkennen. Möglicherweise alles Szenarios, die wir auch im finalen Multiplayer des neuen CoDs erleben dürfen. Mit dabei auch die neuen Division. Dieses System ersetzt das altbekannte Create-a-Class-System und soll frischen Wind bei der Charakter-Anpassung bringen.

Call of Duty WW2 wird am 3. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Des Weiteren wird der Shooter Teil des Release-Line-Ups der neuen Xbox One X sein. Microsofts Konsole erscheint am 7. November 2017.