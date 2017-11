Call of Duty WW2: Ranglistenfunktion deaktiviert für bessere Online Performance

Immer das Gleiche

Auch, nachdem wie immer zum Release eines neuen Ablegers der Call of Duty Reihe versichert wurde, dass die Server stabil bleiben werden, war dies ein weiteres Mal nicht der Fall. Nur wenigen Stunden nach dem offiziellen Launch hatten Spieler mit starken Server-Problemen zu kämpfen. Direkt meldeten sich die Entwickler von Sledgehammer Games zu Wort. Sie hätten alles menschenmögliche unternommen, um schnell Abhilfe zu schaffen.

Bessere Online Performance

Das Studio meldete sich nun über die offizielle Website an die Community von Call of Duty WW2. In dem Statement lassen die Entwickler verlauten, dass die Stabilität in Online Matches nun stark verbessert wurde. Offiziellen Angaben zufolge, wurde dies durch eine höhere Kapazität der Load-Balancer ermöglicht. Dies führen zu einer verbesserten Live-Konnektivität. Leider muss die Spielergemeinde dafür in den nächsten Tagen Abstriche in Kauf nehmen. Zum einen wurde der Entschluss getroffen, das HQ zu einer Solo-Erfahrung zu machen, des Weiteren, wurde verkündet, dass die Ranglistenspiele vorerst nicht verfügbar sein werden. Wie lange dies andauern wird, wurde jedoch nicht gesagt.

Abschließend wiesen sie drauf hin, dass ein Fehler behoben wurde, welcher dazu führte, dass vereinzelte Spieler mehrere Fortschritt-Stufen grundlos verloren. Da diese leider nicht wiederhergestellt werden können, werden betroffene Spieler eine noch nicht konkretisierte Entschädigung erhalten.