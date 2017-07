Call of Duty WW2: Zombie-Modus wird am 20. Juli enthÃ¼llt

Zurück zu den Wurzeln ist das Motto bei Sledgehammer Games. Das Studio arbeitet momentan am nächsten Call of Duty Teil und orientiert sich dabei an die ersten erschienenen Spiele der Reihe, die im Zweiten Weltkrieg ihren Schauplatz fanden. Call of Duty WW2 geht dorthin zurück und bringt uns an die Fronten des Krieges zurück.

Auf Twitter bekannt gegeben

Wie bei den Vorgängern wird auch der neue Teil einen sogenannten Zombie-Modus erhalten. Dies wurde vom Entwicklerstudio bereits bestätigt. Nun kündigte Glen Schofield von Sledghehammer über einen Twitter-Account an, dass der Modus noch in diesem Monat enthüllt wird. Dabei twitterte er ein Bild eher unschönen Kopf eines Zombies mit dem Datum des 20. Juli und der Nachricht:“ They’re almost here….“ Da wir von keinen anderen Mutanten aus dem Zweiten Weltkrieg gehört haben, gehen wir stark davon aus, dass es sich dabei um den angesprochenen Zombie-Modus handeln wird.

Call of Duty WW2 selbst erscheint erst im Herbst diesen Jahres am 3. November 2017. Dann dürfen sich Besitzer einer PlayStation 4, einer Xbox One und eines PCs darauf freuen. Eine Version für die Nintendo Switch wird es nicht geben, wie die Verantwortlichen vor kurzem noch einmal betont haben. So oder so freuen wir uns tierisch auf den nächsten Teil und können es kaum erwarten. Wie geht es euch? Schreibt es uns in den Kommentaren.