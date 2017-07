Call of Duty WWII: David Tennant, Udo Kier und Co. im Zombie-Modus

Einen Tag vor der Comic Con in San Diego sind weitere Details zum kommenden Shooter-Blockbuster des Jahres durchgesickert. Dass der beliebte Zombie-Modus auch dieses Jahr wieder seinen Weg in Call of Duty findet, war abzusehen. doch jetzt wurden erstmals die Namen der Schauspieler herausgegeben, die Charaktere im Koop-Modus verkörpern werden. Zu einem Briten, einer Französin und einer Kandadierin gesellt sich im fertigen Spiel nun auch ein Deutscher.

Aus der Reihe: Schauspieler in Videospielen – Call of Duty rekrutiert wieder

In 2 days, new horrors will be unleashed. UDO KIER steps into his role as Doktor Peter Straub at the #WWIIZombies reveal at #SDCC2017. pic.twitter.com/IohZ2oOwZI — Call of Duty (@CallofDuty) 18. Juli 2017



In den vergangenen Tagen wurde bereits der Doctor Who-Superstar David Tennant als Drostan Hynd bestätigt. Neben Elodie Yung, der toughen Elektra aus Daredevil und Katheryn Winnick aus der Erfolgsserie Vikings bekommt auch der deutsche Charakterdarsteller Udo Kier eine Rolle im Zombie-Modus. Er schlüpft in die Rolle von Doktor Peter „Glücksbringer“ Straub. Bereits in der Vergangenheit hat der Schauspieler mit dem eisernen Blick bewiesen, dass er für abgedrehte Ideen und Konzepte offen ist. Man kennt ihn vornehmlich aus Action-Produktionen wie beispielsweise Iron Sky oder Lars von Triers Meisterwerk Melancholia.

Wie der kooperative Modus mit den wandelnden Leichen letztendlich aussieht und welche Rolle die vier Schauspieler in ihm spielen, können wir ab dem 20. Juli ganz offiziell erfahren, wenn er im Rahmen der Comic Con San Diego der Öffentlichkeit präsentiert wird. Ob uns darüber hinaus Infos zur Kampagne im Setting des Zweiten Weltkriegs oder dem klassischen Multiplayer erwarten, können wir nur spekulieren.

Call of Duty WWII erscheint am 3, November für PC, XBox One und PlayStation 4.

David Tennant als Drostan Hynd

Only 5 days until the #WWIIZombies world reveal at #SDCC2017. Introducing our first cast member: DAVID TENNANT as Drostan Hynd! pic.twitter.com/pA2YzUzkcl — Call of Duty (@CallofDuty) 15. Juli 2017

Elodie Yung als Olivie Durant

Katheryn Winnick als Marie Fischer