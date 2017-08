Call of Duty WWII: ‚Der Soldat James Ryan‘ für Gamer

Die Erwartungen der Fans an das neue Call of Duty WWII sind hoch. Mit dem neuen Teil der First-Person-Shooter Reihe kehrt das Setting in den zweiten Weltkrieg zurück. 2008 hatte man diesen mit Call of Duty: World at War zuletzt gehabt.

Dazu kündigte das zuständige Entwicklerstudio Sledgehammer Games nun an, dass man das letzte Fünkchen Leistung aus der PlayStation 4 und der Xbox One herauspressen möchte. Das Ziel sei, Call of Duty WWII zum ‚Der Soldat James Ryan‘ der Videospielindustrie zu machen. Dazu sollen neue Technologien beitragen. So wurden der Reihe ein neues Beleuchtungs- und Audiosystem sowie ein anderes Zerstörungssystem hinzugefügt.

Es ist eine neue Konsolen-Generation. Es gibt eine Leistung, auf die wir keinen Zugriff hatten, seit dem wir zuletzt den Zweiten Weltkrieg behandelt haben. Also können wir neue Dinge machen, um die Immersion für die Spieler zu steigern.

Mehr Realismus als vor 10 Jahren

Diese Ansprüche formulierte der Sledgehammer Games-Mitbegründer Michael Condrey. Besonders für Spieler, die zuvor noch nie Kontakt zu einem Shooter im Zweiten Weltkrieg hatten, würde es ein bedeutsamer Referenzpunkt werden. Laut Condrey wäre es eine beeindruckende Leistung, wenn das Spiel in einer gewissen Art und Weise ein Der Soldat James Ryan‘ für Gamer werden könnte. Mitgründer Glen Schofield ergänzt ebenso, dass sowohl die neuen Plattformen, als auch neue Details zum Zweiten Weltkrieg, die in den letzten Jahren enthüllt wurden zu einer noch größeren Immersion führen. Beides konnte man für die Entwicklung von Call of Duty WWII nutzen.

Allein die Leistung der Plattformen lässt uns viel mehr darstellen. Wir haben viele spezielle Tools, die wir nutzen. Wir nutzen Photogrammetry, was mehr Realismus für alle Objekte bietet… alle neusten Techniken, die wir bekommen können.

Call of Duty: WWII erscheint am 3. November 2017 für PC, Xbox One und PS4.