Call of Duty WWII: Entwicklung basiert auf Beta-Feedback

Einige Spieler hatten bislang die Möglichkeit den kommenden First Person Shooter Call of Duty WWII in einer privaten Beta auf Herz und Nieren zu testen. Publisher Activision und Entwickler Sledgehammer Games haben sich dem Feedback angenommen und bereits einige Anpassungen am Spiel vorgenommen. Welche Änderungen genau vorgenommen wurden ist uns kürzlich von offizieller Seite aus mitgeteilt worden.

Call of Duty WWII setzt auf Feeback

Die erste Phase der geschlossenen Beta von Call of Duty WWII ist abgeschlossen und Entwickler Sledgehammer Games hat sich an die Analyse selbiger herangewagt. Die Ergebnisse der Datenauswertung hat das Studio dazu veranlasst einige Änderungen am Spiel vorzunehmen. Was konkret angepasst wird wurde kürzlich öffentlich mitgeteilt. Für den Launch des kommenden Spiels ist noch folgendes geplant:

Anpassung der Dom Kills auf 100pts, von 50

Erhöhung des TDM End-Score auf 100

Trefferfeedback-Verbesserungen, inkl. besserer Audio-Rückmeldung und einem offensichtlicheren Headshot-Anzeiger

Molotov wird auf x1 per Scorestreak reduziert

Anpassung des Sprint-Timers

Brand-Munition nicht als Default und allgemeine Abschwächung

Paratrooper Stärke/ Kosten Balancing

Recon Aircraft zu anfällig für Gewehrbeschuss

Möglichkeit zur Unterstützung für Farbenblinde

Bumper Jumper und andere Controller-Konfigurationen

Entwickler weiterhin für Veränderungen offen

Auch nach der ersten Beta Phase haben Fans die Möglichkeit, ihr Feedback zu hinterlassen. Das offizielle Subreddit von Call of Duty WWII bietet hierfür eine gute Möglichkeit an. Hier haben viele Spieler bereits Fehler gemeldet, welche von den Entwicklern schon wieder behoben wurden. Vor allem einzelne Verbindungsprobleme, Fehler beim Sound oder verschiedene Fehlermeldungen wurden häufig gesichtet.

Die nächste Beta beginnt am 01. September und dauert insgesamt vier Tage. In dieser Zeit habt ihr wieder die Möglichkeit den First Person Shooter ausgiebig zu testen. Um einen Zugang zu erhalten, müsst ihr Call of Duty WWII vorbestellen. Den Code könnt ihr dann hier einlösen. Die Beta findet gleichermaßen auf PlayStation 4, Xbox One und den PC statt.

Habt ihr Interesse am neuen Ableger des Shooter Franchises?