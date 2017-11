Call of Duty WWII: Glitches ermöglichen das Verlassen der Maps

Wie in den meisten vorrangegangenen Teilen der „Call of Duty“-Reihe ist es den Spielern auch bei Call of Duty WWII wieder gelungen, mit Hilfe von Glitches die Maps zu verlassen. Dies verschafft nicht nur Vorteile im Zombie Modus, sondern sorgt auch für ordentlich Unterhaltung.

Out of Map in Call of Duty WWII

Glitches gibt es fast solange wie „Call of Duty“ selbst, aber die Spieler ziehen daraus ihren Nutzen. Dieser liegt vor allem darin, die Maps zu verlassen und die Gegend um die eigentlichen Karten hinweg unsicher zu machen oder gegen Zombies immun zu werden. Dabei entstehen zwar Vorteile, die anderen Spielern eventuell missfallen könnten, aber oft werden diese nur zu Zwecken der Unterhaltung genutzt.

Noch nicht lange auf dem Markt und schon fanden auch bei Call of Duty WWII die ersten Spieler ihren Weg „Out of Map“. Der YouTuber Exploit Theory zeigt euch in seinen Videos, wie das Ganze funktioniert. Im D-Day Level findet man beispielsweise Modelle von Soldatentruppen, die im Moonwalk vorpreschen.

Wie die Entwickler von Sledgehammer Games damit umgehen werden, ist noch unklar. Es wird sich zeigen, ob streng durchgegriffen, oder lediglich alles mit Patches geregelt wird. Bis es soweit ist, könnt ihr euch damit ganz gut die Zeit vertreiben.