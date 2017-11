Call of Duty WWII: Höchste Spielerzahlen seit Black Ops II

Die Macher der „Call of Duty“-Reihe brüsteten sich seit einigen Jahren nicht unbedingt mit großen Erfolgen, doch mit Call of Duty WWII ändert sich dies gerade. Wie auf Steam zu sehen ist, sind die Nutzerzahlen des Ego-Shooters endlich wieder in die Höhe gestiegen.

Zurück in die Vergangenheit mit Call of Duty WWII

Nachdem „Call of Duty“ mit Titeln wie „Advanced Warfare“ immer mehr eine futuristische Richtung eingeschlagen hat, stieg die Kritik und der Zuspruch der Fans sank. Mit Call of Duty WWII gehen Activison und Sledgehammer Games wieder zurück in die Vergangenheit und verbuchen endlich wieder einen Erfolg mit besseren Kritiken durch die Fachpresse.

Vor fünf Jahren schafften es die Publisher das letzte Mal mit „Black Ops II“, dass rund 99.000 Spieler gleichzeitig aktiv waren. Seitdem kam kein anderer Titel aus der Reihe mehr an diese Zahlen heran – bis jetzt. In dem im 2. Weltkrieg spielenden Shooter nutzten ca. 76.000 Spieler den Multiplayer, während gleichzeitig um die 20.000 Spieler die Kampagne spielten, wodurch ein Gesamtwert von ca. 96.000 gleichzeitig aktiven Usern entstanden ist. Ein Wert, an den auch „Call of Duty: Infinite Warfare“ nicht ansatzweise herankam.