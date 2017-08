Call of Duty WWII: Neue Infos zum Singleplayer

WWII nennt sich der neue Eintrag in der Reihe von Call of Duty. Entwickler Sledgehammer Games will hier einen besonderen Fokus auf die Einzelspielerkampagne legen und hat einige neue Details bezüglich des Weltkriegs-Shooter genannt. Nehmen der Rahmenhandlung selbst, wurden beispielsweise auch verschiedene Missionen vorgestellt.

Historische Schlachten

Einige Entwickler des Studios Sledgehammer Games haben in der aktuellsten Ausgabe des Game Informer-Magazins über das noch kommende Call of Duty: WWII gesprochen. Der thematische Schwerpunkt lag hier vor allem auf die Einzelspielerkampagne des Spiels. So wird euch diese in verschiedenen, historischen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs kämpfen lassen. Der Anfang des Spiels beginnt beispielsweise mit dem sogenannten „D-Day„. Dieser beschreibt die Landung der alliierten Truppen in der Normandie und definiert den Wendepunkt des Krieges. Dieses Kapitel soll dabei auch an den Film“Der Soldat James Ryan“ erinnern, weshalb eine apokalyptische Darstellung der Schlacht und explizite Gewaltdarstellungen möglich sind. Ebenfalls soll ein längerer Nahkampf wichtiger Teil der Mission werden.

Missionen vorgestellt

Ebenfalls wurden einige der neuen Mission mehr oder weniger genau vorgestellt. Viele Infos gab es zum Auftrag „Der Wolfsbau„. Hier müsst ihr euch in die Kleider eines Soldaten der Nazis werfen und eine deutsche Basis infiltrieren. Auffällig hierbei ist, dass ihr euch nicht nur durch die Gegend schleichen und Gegner eliminieren müsst. Viel mehr werdet ihr als ganz normaler Soldat der Deutschen agieren müssen: Ihr werdet also auch mit anderen Anwesenden interagieren und müsst auf Fragen die richtigen Antworten geben, damit eure Tarnung nicht auffliegt. Diese Mission wird sich anders als der Rest der Kampagne spielen.

Beim Auftrag „Zug“ werdet ihr zusammen mit den Briten einen wichtigen Zug der Deutschen zum Anhalten bringen. „Operation Cobra“ lässt euch als Alliierter das besetzte Frankreich erblicken und „Hürtgenwald“ spielt am Rhein.

Darstellung von Hakenkreuzen

Auch ist Sledgehammer auf die Einbindung von Hakenkreuzen eingegangen. Nach längeren internen Debatten hat sich das Studio dazu entschlossen, diese innerhalb der Einzelspielerkampagne darzustellen, da das Symbol ein Teil der historischen Darstellung ist. Um die Opfer des Krieges nicht zu entehren, wird es aber nicht in den anderen Modi angezeigt. Dies wird damit begründet, dass Mehrspieler- und Zombiemodus nur der Unterhaltung dienen. In Deutschland werden die Hakenkreuze, unabhängig von Sledgehammers Entscheidung, nicht dargestellt.

Freut ihr euch auf das neue Call of Duty?