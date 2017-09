Call of Duty WWII: Offizieller Story-Trailer veröffentlicht

Nur noch etwas über anderthalb Monate und Activision und Sledgehammer veröffentlichen den neuen Teil zu Call of Duty, WWII. Vorbesteller konnten zuvor bei der Closed Beta den Multiplayer antesten. Jetzt wurde der offizielle Story-Trailer zum Spiel veröffentlicht.

In Call of Duty: WWII erleben die Spieler die Geschichte von Private Ronald „Red“ Daniels, einem jungen Rekruten der 1. US-Infanteriedivision, der am D-Day zum ersten Mal in den Kampf zieht. Hier bekommen sie einen der größten Angriffe der Geschichte hautnah am eigenen Leib zu spüren. Nach dem Überleben des Gefechts am Strand der Normandie, kämpfen Red und sein Trupp sich durch ganz Europa. Dort begegnen sie dem Feind an berühmten Kriegsschauplätzen wie dem Hürtgenwald und den Ardennen, bis sie in Deutschland anjommen.

Call of Duty: WWII ist ab 3. November 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.