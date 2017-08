Call of Duty WWII: Zombies so bedrohlich wie nie zuvor

Remember, remember the third of November – Exakt drei Monate müssen die Fans der wohl erfolgreichsten Videospiel-Reihe aller Zeiten noch warten. Am 3. November erscheint Call of Duty WWII und Sledgehammer Games wedelt erneut mit dem Hammer der großen Versprechungen. In einem Interview mit Gamesradar auf der Comic Con haben sich die Entwickler zum neuen Zombie-Modus geäußert. Nicht nur das Setting soll deutlich düsterer werden, auch den Zombies wird eine gruselige Generalüberholung versprochen. Die untoten Plagegeister sollen bedrohlich werden wie nie zuvor.

Call of Duty WWII: Neue Zombies – klassischer Grusel

Nach der Verpflichtung des deutschen Charakterdarstellers Udo Kier vor zwei Wochen konnten wir bereits erahnen, dass wir es in der Neuauflage des beliebten Modus wieder mit den guten alten Nazi-Zombies zu tun bekommen. Spätestens nach dem Kultfilm Dead Snow gehören diese zur Popkultur einfach mit dazu. Creative Director Cameron Dayton und Entwicklungschef bei Activision Jon Horsley versprechen jedoch keinen humoristischen Umgang mit den Verwesenden, sondern vielmehr ein düsteres und atmosphärisches Horror-Szenario, in dem nicht die eigenen Waffen, sondern die Zombies die Hauptrolle spielen:

Es geht zurück in den Zweiten Weltkrieg, in ein dreckige, realistische Darstellungsweise des Settings. Wir alle sind Teil des Universums, wir alle sind Teil des dunkelsten Kapitels dieses Universums und somit stand schnell fest, dass wir den gruseligsten Zombie-Modus aller Zeiten entwickeln mussten. Also haben wir alles in den Dienst dieser Idee gestellt: Das Setting, die Geschichte, das Zombie-Design, den Ton und den Look.

Wir werden es in Call of Duty: WWII jedoch nicht mit den klassischen infizierten Zombies zu tun bekommen, die wir aus Resident Evil und Co. kennen. Stattdessen versprechen die beiden eine gänzlich neue Bedrohung:

Viele andere Geschichten haben sich bereits mit der biologischen, infektiösen Komponente der Zombies beschäft. Wir wollten herausfinden, was passiert, wenn die Untoten eigens konstruiert wurden. Was wenn sie als Waffen für den Krieg produziert und verbesssert werden?

Hier hoffen wir auf eine passende Verknüpfung der Militär-Thematik mit den synthetisierten Zombies. Dass Sledgehammer Games weiß wie guter Horror funktioniert, konnte der Entwickler in der recht kurzen Firmengeschichte noch nicht beweisen. Wir sind also gespannt, ob der Mix aus Nazi und animiertem Zombie-Klumpen für reichlich Grusel sorgt oder wir von den Sledgehammer-Jungs nur heiße Luft geliefert bekamen.