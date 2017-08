Capcom: Switch Support abhängig von Monster Hunter XX

Capcom hat momentan ein paar Hochkaräter für Nintendos Konsolenhybriden Switch auf Lager. Nach dem äußerst erfolgreichen Ultra Street Fighter II: The Final Challengers steht für Mitte August Monster Hunter XX in den Startlöchern. Der Publisher schenkt diesem Titel große Aufmerksamkeit und macht seinen Support bezüglich der Switch vom neuen Eintrag der Serie abhängig.

Hohe Erwartungen an Monster Hunter

Sichtlich erfreut über die hohen Verkaufszahlen von Ultra Street Fighter II: The Final Challengers auf Nintendos Switch setzt Capcom nun auch hohe Ansprüche an Monster Hunter XX. So ist weiterer Support der Konsole auch vom Erfolg des Spiels abhängig. Die vorsichtige Einstellung des Publishers liegt unter anderem auch daran, dass die Switch noch nicht all zu lange auf dem Markt ist. Deshalb wird sie genau beobachtet bevor große Entscheidungen beschlossen werden.

Die Monster Hunter Reihe verkauft sich in Japan wie geschnitten Brot, weshalb ein finanzieller Flop wohl als unwahrscheinlich einzustufen ist. Auch die Switch findet weiterhin viele Abnehmer. Dennoch wissen wir natürlich nicht, wie groß die Hoffnungen seitens Capcom sind. Über einen Release von Monster Hunter XX außerhalb Japans wird hier wahrscheinlich auch noch entschieden.

Meint ihr, dass Monster Hunter XX Capcoms Erwartungen gerecht wird?