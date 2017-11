Caseking: BitFenix stellt Enso RGB Midi-Tower vor

Draußen sinken die Temperaturen. Für uns Gamer bedeutet das: Endlich wieder Lanpartys. Mit den neuen Cases von BitFenix steht ihr sofort im Mittelpunkt dank intelligenter RGB LEDs.

Mit den neuen BitFenix Enso RGB Midi-Towern macht Caseking ihrem Namen ganze Ehre. Die beiden hübschen PC-Gehäuse kommen in Schwarz und Weiß, verfeinert mit Asus Aura Sync unterstützenden RGB LEDs, die BitFenix in das Gehäuse direkt eingearbeitet hat. Mit diesen Cases wird euer PC auf jeder Lan oder DreamHack zum garantierten Hingucker.

Absolutes Farbspektrum bei voller Kontrolle

Durch einzeln adressierbare LEDs werden komplexe dynamische Beleuchtungseffekte in 16,8 Millionen Farben möglich, die sich in jedes bestehende Farbschema integrieren lassen. Über die ASUS Aura Sync Software können sie konfiguriert und mit anderen kompatiblen RGB-Komponenten synchronisiert werden. Darüber hinaus bietet das Enso ein großes Tempered-Glass-Seitenfenster mit Schaumgummi-Schalldämmung, Wasserkühlungs-Support und eine aufgeräumte Hauptkammer, da Datenträger und Kabel beinahe komplett hinter dem Mainboard Tray verschwinden.

Klein, praktisch, gut

Das Gehäuse wiegt ca. 7kg und besteht aus Stahl, Kunststoff und Hartglas. Die Maße sind 210 x 489 x 454 mm, eignen sich also zusammen mit dem Gewicht perfekt zum Transportieren. Bis zu 5 Lüfter könnt ihr einbauen, wovon zwei an der Front, einer an der Rückseite und zwei am Deckel installiert werden können. Bei Caseking haben die Verkäufer sogar bereits ein vorderen und ein hinteren Lüfter vorinstalliert. Die Lüftung am Deckel besitzt einen Filter, um das wertvolle Innenleben eures Computers zu schützen. Für eure Grafikkarte(n) ist mehr als genug Platz, mit 340mm passen fast alle Grafikkarten ohne Probleme in dieses wunderschönes Case.