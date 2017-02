Castlevania-Serie? -Netflix macht’s mÃ¶glich

GreedFall: Erster Reveal Teaser zum RPG

Die Französischen Focus Home Interactive und Spiders Games (The Technomancer, Bound by Flames, Of Orcs and Men) zeigen heute den ersten Teaser für ihr nächstes Jahr erscheinende RPG "GreedFall". Es soll für PS4, XBox One und den PC erscheinen. https://www.youtube.com/watch?v=zCAUpxLfCbo Viel mehr als den Teaser gibt es zu dem Spiel leider noch nicht. Eingebettet ist das Spiel in das 17. Jahrhundert und vor allem das Monster-Design erinnert stark an The Witcher und Bloodborne , nur