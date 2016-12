CD Projekt: Polnischer Entwickler erhält 7 Millionen Euro für Videospiel-Forschung

„Wir haben die Technologie. Wir können ihn noch besser machen als er war. Besser, schneller, stärker!“ Die polnische Spieleschmiede, die mittlerweile auf der großen Bühne des Gaming-Geschäfts mitmischt, hat sich wohl genau das gedacht, als sie vor etwa zwei Monaten beim GameINN-Programm vorgesprochen und Gelder für die Forschung an Videospiel-Technologien wie City Creation, Animation Excellence, Cinematic Feel und Seamless Multiplayer beantragt hat. Nun wurde das Gesuch der Witcher-Macher angenommen und es stehen rund 7 Millionen Euro zur freien Verfügung.

In Hinblick auf den neuesten Kracher aus dem Hause CD Projekt RED, einer Untergruppierung des Mutterkonzerns, versprechen die Forschungsgelder ein innovatives und nie dagewesenes Spielerlebnis: Nachdem die Entwickler bereits vor einigen Wochen erste Infos über Cyberpunk 2077 durchsickern lassen haben, sind wir nun auch so richtig heiß auf den kommenden Titel, der die neu erforschten Features womöglich direkt in das Spielprinzip einbinden könnte.

Die von CD Projekt angeforderten Gelder, verteilen sich auf die folgenden vier Teilbereiche:

Lebhafte, in Echtzeit spielbare Städte im großen Stil sollen mithilfe der Gelder ermöglicht werden, die darüber hinaus kohärente Regeln und Automatismen besitzen. Mithilfe der Technologien soll ein neues Zeitalter der konstant qualitativ hochwertigen Open-World-Spiele geschaffen werden. Schaut man sich die Städte in „The Witcher 3 – Wild Hunt“ an, stellen wir uns die Frage wie man dieses Prinzip der belebten Ansiedlungen auch auf enorm große Metropolen und Stadtzentren übertragen kann.

Bisher verfügte kein Spiel der polnischen Entwickler über ein ausgeprägtes Multiplayer-System. Dank der Forschungsgelder könnte sich dies nun ändern. Das offizielle Dokument zur Bewilligung spricht in diesem Zusammenhang von nahtlosen Multiplayer-Möglichkeiten, die die Suche nach Mit- und Gegenspielern, das Session-Management oder die Unterstützung verschiedener Spielmodi ungemein vereinfachen sollen. Ob die Multiplayer-Funktionen bereits in Cyberpunk 2077 Eingang finden, bleibt abzuwarten. Wir wären sofort dabei.

Natürlich soll auch das nächste RPG der Rollenspiel-Legenden CD Projekt wieder ein voller Erfolg werden. Ein einzigartiges Open-World-Spiel in Filmqualität ist das Ziel der Entwickler. Wenn die ohnehin schon filmreifen Cutszenes aus der Witcher-Reihe noch weiterentwickelt werden, sind wir beim Gedanken an den nächsten Titel jetzt schon hin und weg.

Zu einem guten Rollenspiel gehören auch die passenden und flüssigen Körper- und Gesichtsanimationen. Mithilfe der bewilligten Gelder will das Studio die Bewegungen der Figuren in kommenden Titeln noch präziser und besser konzipieren. Wir sind gespannt, ob sich ein signifikanter Effekt schon beim nächsten Spiel entdecken lässt.

Warum CD Projekt die Forschungsgelder beantragte und was mit den Fördermitteln passieren soll , fasste der CEO des polnischen Unternehmens, Adam Kiciński, folgendermaßen zusammen:

Developing videogames is a hyperinnovative activity, but also one which carries substantial financial risks, involves continuous R&D work and requires much experimentation and prototyping along the way. The GameINN program – a fruit of our industry’s collaborative efforts – will, in the coming years, enable Polish developers to carry out nearly 40 projects worth 191 million PLN. I am confident that the resulting innovative solutions will further elevate the quality of Polish videogames and enhance our competitiveness on the global stage. Indeed, our industry now has the potential to become the champion of the modern Polish economy.