CD Projekt: Witcher immernoch ein Hit – Gewinn trotzdem gesunken

Zahlen lügen nicht – oder etwa doch?

CD Projekt RED, der polnische Entwickler hinter der Erfolgsreihe rund um den Hexer Geralt von Riva, hat in den letzten Tagen einmal die Zahlen sprechen lassen. The Witcher 3 geht weiterhin weg wie warme Rollenspiel-Semmeln und trotzdem berichtet das Unternehmen von rückläufigen Gewinn- und Umsatzzahlen im letzen Quartal. Nur eine kleine Beule im Business oder eine ernstzunehmende Entwicklung? Der Geschäftsbericht beseitigt Unklarheiten.

„The Witcher 3 – Wild Hunt“ aus den Fingern der Spieleschmiede mit Niederlassungen in Krakau und Warschau, sowie die beiden Add-on-Pakete für den packenden Titel „Hearts of Stone“ und „Blood and Wine“ spülen dem Publisher logischerweise das meiste Geld in die Kassen. Von Rollenspiel-Müdigkeit scheint das Team rund um den CFO Piotr Nielubowicz nichts zu bemerken. Ein offizielles Statement verkündet weiterhin „exzellente Verkäufe“ der oben genannten Spiele. Darüber hinaus soll die „The Witcher 3: Game of the Year Edition“, die mittlerweile jeder AAA-Titel als Abschluss seines Hypes erhält, noch einmal kräftig nachlegen und die Umsätze boosten.

Dem offiziellen Geschäftsbericht von CD Projekt RED für das Geschäftsquartal Juli bis September 2016 ist zu entnehmen, dass der Vorjahresumsatz von 28,14 Millionen US-Dollar auf 25,1 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum geschrumpft ist und auch der Gewinn um neun Prozent rückläufig ist. Er liegt momentan nur noch bei herzzerreißenden 9,1 Millionen US-Dollar.

Hoffnung auf Besserung macht vor allem der neue Online-Service des Unternehmens GOG.com. Die Plattform, über die Spiele erhältlich und aufrufbar sind, vor allem eben CD Projekt RED Titel, verzeichnete im vergangenen Viertel des Jahres einen Anstieg des Umsatzes von 5,2 Millionen US-Dollar auf 5,85 Millionen der nett bedruckten Scheinchen. Dennoch fällt der Gewinn in dieser Sparte des Publishers mau aus. Lediglich 74.000 Us-Dollar bleiben als Gewinn übrig. Im Jahr davor waren es noch 423.000 Us-Dollar.

CD Projekt RED – Investition in die Zukunft?

Die Einbußen lassen sich vor allem durch die steigenden Produktionskosten der beiden vielversprechenden Titel „Cyberpunk 2077“ und „Gwent: The Witcher Card Game“ erklären. Wenn beide Titel allerdings so durch die Decke schießen wie die letzten CD Projekt-Produktionen haben wir voerst keine Sorge um das sympathische polnische Unternehmen.

Dennoch sollte erwähnt werden, dass momentan Gerüchte über eine feindliche Übernahme des Studios kursieren. Nachdem am 29. November spontan eine Versammlung aller Aktionäre einberufen wurde, wurde über zahlreiche, die Zukunft des Unternehmens betreffende Punkte abgestimmt, die möglicherweise vor allem den Zweck erfüllen, Aktionäre gegen Einwirkung von außen, ergo eine feindliche Übernahme, zu schützen. In jedem Fall hat sich CD Projekt RED in den letzten Jahren von einem kleinen, unauffälligen Publisher in ein Schlagzeilen-Unternehmen verwandelt.

Was sagt ihr zu den aktuellen Entwicklungen rund um CD Projekt RED?