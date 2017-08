Chessaria: The Tactical Adventure – Taktiker aufgepasst

Adventure trifft Schach

Chessaria: The Tactical Adventure ist ein Neueinsteiger in der Spielwelt. Wir finden es sieht ganz interessant aus. Welche Infos wir darüber haben, möchten wir gerne mit euch teilen.

Ein neues Taktik-Game kommt bald auf den Markt. Sein Name: Chessaria: The Tactical Adventure. Die Entwickler beschreiben es als episches Fantasy-Abenteuer mit der strategischen Intensität von Schach. Es soll also eine Mischung aus Fantasy-Abenteuer und Schach sein. Klingt ziemlich abgefahren. Das Projekt von der französischen Firma Pixel Wizards wurde 2016 via Kickstarter finanziert und soll allen Spielern für 24,99€ auf PC, MAC und Linux zur Verfügung stehen.

Hochelfen gegen den Rest der Welt

Das Konzept klingt schon einmal sehr vielversprechend. Man bildet eine Allianz aus Hochelfen, das Zentrum. Mit dieser treten wir gegen niederes Geschmeiß an. Wobei uns auch Feinde von anderem Kaliber gegenüberstehen werden so etwas wie Orks, Dunkelelfen, Drachen und andere gefährliche Ungeheuer. Insgesamt haben wir sechs Hauptcharaktere, die sich auf einem kleinen Schlachtfeld wie Schachfiguren bewegen. Demnach sind die Helden den sechs unterschiedlichen Fortbewegungen der Schachfiguren unterzuordnen. Für alle, die sich nicht so mit Schach auskennen, erklärt der Trailer, was wir damit meinen.

Eine Aufwendige 3D Grafik und ein emotionaler Soundtrack soll laut den Entwicklern die Spieler begeistern. Dazu kommt noch eine fortschrittliche KI, die uns das Leben so richtig schwer machen soll. Wir bleiben gespannt und warten auf dieses taktische Werk. Seid ihr auch schon gespannt oder habt ihr sogar in das Game investiert? Schreibt es uns in die Kommentare.