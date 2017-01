Chucklefish Games: Entwickler haben Ideen für zwei weitere Titel – Es wird strategisch und magisch

Fire Emblem meets Advance Wars, Stardew Valley meets Harry Potter – Der CEO der Entwicklerschmiede Chucklefish Games, unter anderem verantwortlich für das atmosphärische Crafting-Adventure Starbound, bringt die Twittersphäre zum Glühen. Am frühen Morgen zwitscherte er bereits über neue Ideen für zwei weitere Spiele im Pixelstil. Zunächst stehe für das Team rundenbasierte Strategie an, gefolgt von einem RPG im magischen Setting. Wir verraten euch mehr dazu.

Fire Emblem meets Advance Wars

Nachdem Starbound im vergangenen Juli endlich den Early Access verlassen und zum vollwertigen Titel wurde, stehen für das Team rund um Finn „Tiyuri“ Brice, den Kopf der Indie-Bande, schon weitere Projekte auf dem Programm. „Chucklefish is working on two new games and will continue to support Starbound“ und “Chucklefish back to work” hieß es bereits am 3. Januar des neuen Jahres.

Als die Community und Presse ihn daraufhin mit neugierigen Fragen löcherte, rückte der CEO langsam mit weiteren Informationen und Details heraus. Im Gespräch mit pcgamer kündigte er ein brandneues, rundenbasiertes Strategiespiel mit folgenden Worten an:

The first is a turn based strategy game, a more modern spiritual successor to Advance Wars that retains some of the pixel charm. The goal is to make good use of modern tech, online multiplayer, Workshop support, that kind of thing.

Damit auch wirklich der letzte Mensch dieses Planeten so richtig gehyped wird, fügte er seinem Twitter-Account direkt ein passendes Video zum geplanten Titel hinzu, das euch einen kleinen Einblick in das frische Konzept gibt, das als Mashup zwischen Fire Emblem und Advance Wars bezeichnet wird.

Stardew Valley meets Harry Potter

Als wär‘ diese Ankündigung nicht genug, hat Tiyuri im Zuge dessen auch direkt das zweite Projekt gepitched, das sich an eine gänzlich andere Zielgruppe richten soll. Im Oktober des letzten Jahres hatte Brice ein Video auf seinem Youtube-Kanal hochgeladen, das den Art Style eines anstehenden Titels demonstrieren sollte.

Zunächst wurde vermutet, dass es sich hierbei um einen Zusatz zum neuen Strategie-Spiel handeln sollte, das möglicherweise mit RPG-Elementen an den Start geht. Nun ist allerdings klar, dass sich das kurze Video auf das zweite Projekt von Chucklefish Games bezieht, das möglichweise der Tradition folgt und unter dem Namen „Spellbound“ erscheinen könnte. Im Gespräch ließ Finn Brice auf die Frage, was für eine Erfahrung die Spieler erwartet, folgende Info-Häppchen fallen:

An RPG/Sim set in a magic school, something like Stardew Valley meets Harry Potter. Lots of the sim features are present, day night cycles, dating, classes etc. But with some interesting gameplay twists.

Nach dem Erfolg von Starbound sind wir sicher, dass auch die kommenden Projekte einige Fans gewinnen werden. Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr eher Lust auf klassische Strategie à la Advance Wars oder seid ihr lieber im RPG/Sim-Bereich unterwegs?