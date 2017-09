Chucklefish: Neues Magieschulen-Spiel nimmt langsam Form an

Harry Potter trifft auf Stardew Valley

Das neueste Werk von den Stardew Valley Publisher nimmt so langsam Form an. Wir haben euch bereits schon einen kleinen Einblick in das neue Game geboten. Den passenden Link findet ihr hier: Chucklefish: Ein neues Projekt vom Stardew Valley Publisher. Nun äußert sich der Publisher zu den Auswertungen der Spieler.

Es handel sich um eine Mischung aus Harry Potter und Stardew Valley. Man wird in eine Magieschule kommen deren Laufbahn und Geschichte man selbst beeinflussen wird. Mit Zeugnissen und allem drum und dran. So in der Art können wir uns das neueste Werk vorstellen. Der veröffentlichte Screenshot sorgte für massenweise neue Spekulationen unter den Gamern. Auch wir haben uns in dem oben verlinkten Artikel schon Gedanken gemacht wie das ganze aussehen könne. Vorraussichtlich soll das Spiel mit dem Namen Spellbound im Gespräch sein. Denn nach Starbound sollte das neue Wargroove ebenfalls auf -bound enden. Damit wäre eine Inoffizielle Trilogie aus Starbound, Warbound und Spellbound denkbar.

Inspirationsquellen

Chucklefish selbst haben dazu gesagt, dass sie die Inspiration, aus verschiedenen Quellen haben. Darunter:

Die Harry-Potter-Geschichten von J.K. Rowling

Discworld-Bücher von Terry Pratchett

Die Trilogie „Das Alte Königreich“ von Garth Nix

Der Anime-Film „Kikis kleiner Lieferservice“ von Studio Ghibli

Letztere Inspirationsquelle soll auch eine Rolle bei der Optik spielen. Des weiteren ist bestätigt das es ein Crafting-System, Magie und Trank-Brau-Modi enthalten wird. Diese allerdings erstmal ausreichen getestet werden müssen. Von einer Ankündigung sei man allerdings noch einige Zeit entfernt und man wolle sich vorerst auf den kommenden Multiplayer-Part zu Stardew Valley konzentrieren. Dennoch freuen wir uns schon auf dieses neue Abenteuer und hoffen euch bald mehr davon zeigen zu können.