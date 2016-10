Civilization VI: Sechster Teil erreicht extrem gute Wertungen

Die Civilization 5 Demo is da!

Seit heute können die PC Spieler dieser Welt die Demo von Civilisation V über Steam herunterladen. 4 GB Festplattenspeicher verschlingt die Demo des so heiß erwarteten Teils der Civilisation Reihe. Am 24. September wird die Vollversion in den Läden stehen und langen Nächten voller Eroberung steht nichts mehr im Wege. The demo will allow you to play 150 turns. You get a choice between 3 civilizations to play as, and you can't change the map settings (Small Continents) or game speed (Standard.) The tech tree is also limited to everything up to the medieval era.