Code Vein: Bandai Namco stellt erstes Gameplay im kurzem Trailer vor

anzen aBandai Namco hat seit einiger Zeit ein finsteres Rollenspiel im Stile von Dark Souls angekündigt. Code Vein scheint tatsächlich die Züge eines japanischen Rollenspiels mit denen der Souls-Reihe zu vereinen. So sieht es zumindest in dem auf der E3 2017 in Los Angeles veröffentlichtem Trailer aus.

An sich bekommen wir nicht all zu viel in den knapp zwei Minuten zu sehen. Lediglich den Kampf gegen die immer gleichen Gegner. Das Kampfsystem ähnelt in dieser kurzen Sequenz aber sehr dem des Vorbilds. Der grafische Stil hingegen verzückt auf jeden Fall. Weiteres Material soll es in Kürze geben.