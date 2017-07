Code Vein: Weiteres Gameplay-Material zum Kampfsystem

Dark Souls ist tot – es lebe Code Vein! Nach dem abrupten Ende der Reihe hat Namco Bandai bereits vor der E3 in Los Angeles einiges zu ihrem neuen Titel innerhalb des Souls-Genres verraten. Das taufrische Video beschäftigt sich mit dem Kampfsystem und macht bereits in den ersten Zügen klar, wie viel Souls in der neuen IP steckt – kurzum: Eine Menge.

Code Vein: Virtuose Vampire mit wuchtigen Waffen

Trotz des katastrophalen Tech-Flopps The Surge verkaufen sich die Souls-Likes weiterhin wie geschnitten Brot. Und so attestieren wir auch Code Vein eine glorreiche Zukunft. Das düstere Setting in Verbindung mit dem kompromisslosen Kampfsystem, welches im ersten Moment stark an Bloodborne erinnert, sorgt schon jetzt für Furore.

Dass Namco dabei nicht nur in puncto Gameplay an die From Software-Ableger anknüpft, wird ebenso schnell deutlich. Wir erwarten eine ganze Reihe Reminiszenzen und Anspielungen auf Bonfire, Zwiebelritter und Co..

Auch wenn es im Gameplay-Video nicht allzu viel Neues zu entdecken gibt, machen die Impressionen Lust auf mehr. Wenn das Gegnerdesign so konsequent bleibt wie die ersten Videos zeigen und uns deutlich mehr als nur die zwei Gegnertypen erwarten, die im aktuellen Material zu sehen sind, dann sind wir die Ersten, die ihr Ticket für den Hypetrain stempeln. Bis zum Release, der für 2018 angekündigt ist, bleibt genügend Zeit für Innovation, Namco.