Community-Voting: Was war euer Spiele Highlight im Juni?

ARMS

Bei ARMS geht es richtig zur Sache. Das auf der Nintendo Switch erschienene Spiel ist immer gut für eine Runde unterwegs. Wenn man sich für seinen Favoriten, aus den bestehenden Kämpfern entschieden hat, und seine Arme optimal angepasst hat, macht das Spiel umso mehr Spaß. Das Spiel überzeugte uns durch die liebenswerten Charaktere, die einfache zu erlernende Steuerung und die verschiedenen Spiel-Modi. Grade für Multiplayer-Fans ein gelungenes Werk. War das Comicgrafiklastige Prügelspielchen euer Highlight im Juni? Lasst es uns wissen.

Get Even

Der emotionale Mindfuck-Thriller Get Even kommt von den Indie Entwickler The Farm 51, die sich dafür mit Bandai Namco zusammengetan haben. Der Trip in die Abgründe der menschlichen Psyche hat uns mit seinen guten aber knappen 12 Stunden Spielzeit richtig den Kopf verdreht. Die beinahe fotorealistischen Umgebungen machen dieses Spiel für uns mit einer Wertung von 9.0 zum klaren Sieger. In diesem Ranking geht es jedoch um eure Meinung. Haben euch die nur sperrigen Shooter Elemente und der langsame Einstieg abgeschreckt oder seid ihr von der Horror-Atmosphäre genauso begeistert?

WipeOut Omega Collection

Dieser exklusive PS4 Titel beinhaltet WipeOut 2048 und WipeOut HD Plus Fury. Die grafische Aufwertung und besonders der Multiplayer waren unsere Lieblingsfeatures bei der Omega Collection. Der große Umfang und die vielen Anpassungsmöglichkeiten haben uns darüber hinweggebracht das es keine inhaltlichen Neuerung gab. Bei dem Rennspiel, mit dem bombastischen Techno – Soundtrack, mit unseren Gleiter die Gegner noch in letzter Minute vom Feld zu wischen war für eins Hochgenuss. Habt ihr genauso viel Spaß mit der Neuauflage oder habt ihr die 40€ in eins der anderen schönen Spiele des Junis investiert?

DIRT 4

Das Rennspiel der Collin McRea Rally von Codemaster bietet klaren Fokus auf klassische Offroad-Rennen. Der Derby Modus und der Streckengenerator mit dem im Spiel vorhanden Your Stage Modus begeistern etliche Spieler auf dem PC und an denen Konsolen. Die besonders beeindruckenden Strecken rund um Australien, Michigan und Schweden sehen nicht nur hervorragend aus sondern, bieten euch auch packende Herausforderungen. Habt ihr euch bisher schon durch den Karriere Modus geschlagen? Ist DIRT 4 euer Gewinner für das Voting?

