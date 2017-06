Community-Voting: Welches war euer Lieblingsspiel im Mai?

Wir können euch ja viel erzählen welche Spiele gut und schlecht sind. Doch am Ende des Tages entscheidet neben eurem Geldbeutel natürlich auch euer persönlicher Geschmack, welches Spiel ihr gerade zockt. Und aus diesem Grund seid ihr jetzt gefragt: Wir möchten von euch wissen welches euer Lieblingsspiel im Monat Mai war?

Zur Auswahl stehen gleich 6 Titel. Alles Blockbuster die in den letzten Wochen bei uns im Test am besten abgeschnitten. Welches davon habt ihr gezockt und welches davon hat euch am meisten gefallen. Um mit zumachen müsst ihr lediglich Facebook-Freund von ingame sein und im folgenden Post abstimmen und uns vielleicht noch einen Kommentar schreiben. Wir sind gespannt auf euer Voting.

Hier noch mal alle wichtigen Informationen zu den Titeln die wir euch zur Auswahl gestellt haben.

Tekken 7

Nach knapp viereinhalb Jahren ist mit Tekken 7 endlich der Nachfolger zu Tekken Tag Tournament 2 für Xbox One, PlayStation 4 und PC erschienen. Im neuen Beat’em up geben sich jeweils zwei Charaktere dabei durch eine Vielzahl von Schlag- und Trittkombination ordentlich auf die Mütze. Sieger ist wie eh und je immer derjenige, der zuletzt noch steht.

Prey

Im neuen Spiel der Dishonored-Macher müssen wir gegen eine große Menge von feindlichen Aliens kämpfen. Dabei gilt jedoch nur eines – überleben! Der für Xbox One, PlayStation 4 und PC erschienene Horror-Shooter führt uns dabei ins Jahr 2032 und lässt uns die mysteriöse Raumstation Talos-1 erkunden. Gänsehaut-Momente und knallhartes Geballer inbegriffen.

The Surge

Die Entwickler von Lords of the Fallen haben mit The Surge einen weiteren Dark Souls-Klon herausgebracht. In dem PlayStation 4- und Xbox-Exklusiven Sci-Fi-Abenteuer erkunden wir ein zwielichtiges Firmengelände und finden uns schon bald in einem bockschweren Zombie-Albtraum wieder. Dazu kommt ein hervorragendes Kampfsystem und beeindruckende Bossgegner.

Rime

Wer ein Abenteuer mit künstlerischem Flair sucht, wird bei Rime sicherlich fündig werden. Wir wachen am Strand einer scheinbar unbewohnten Insel auf und wissen erst einmal gar nicht was geschehen ist. Bei unserer Erkundung hilft uns nur ein kleiner Fuchs. Besonders wunderbar ist dabei die beruhigende Erzählweise des Adventures: Die komplette Geschichte kommt ohne hör- und lesbaren Text aus. Rime ist für Xbox One, PlayStation 4, PC sowie die Nindendo Switch erschienen.

Injustice 2

Das von NetherRealm Studios enwickelte Beat’em up bringt uns eine für das Genre untypisch spannende Kampagne inklusive Superhelden, Göttern und einer Menge Explosionen. Dazu ein ausgefeiltes Kampfsystem und fertig ist ein starkes Gesamtpaket. Injustice 2 ist für Xbox One, PlayStation 4 und den PC zu haben.

Farpoint

Das exklusiv für PS VR erschienene Farpoint schickt uns in einen Überlebenskampf auf einer außerirdischen Welt. Dort müssen wir uns auf die Suche nach einer abgestürzten Raumstation machen und versuchen einen Weg zurück auf die Erde zu finden. Farpoint unterstützt zudem den Aim-Controller – ein Gamepad das speziell für das Spielen von VR-Shootern optimiert wurde.

Ist euer Lieblingsspiel aus dem Mai nicht dabei? Dann sagt uns doch in Kommentaren was euch im vergangenen Monat am meisten begeistert hat.