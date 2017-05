Counter Strike: Global Offensive: Operation Hydra gestartet

Bei Counter Strike: Global Offenisve ist eine neue Operation gestartet. Lange haben die Fans darauf warten müssen, nun geht mit Hydra die nächste Missionen-Runde an den Start. Über 18 Wochen habt ihr nun Zeit, die gestellten Aufgaben zu meistern und die exklusiven Maps und Spielmodi auszuprobieren.

Neue Maps und Spielmodi

Neben den vier neuen Maps Austria, Lite, Shipped und Thrill kehren auch drei Maps aus vorherigen Operationen zurück. So könnt ihr euch auf Black Gold, Insertion und Agency freuen. Zusätzlich gibt es jede Woche ein anderes Hydra Event. Dabei stehen drei neue Spielmodi im Vordergrund, nämlich War Games, Wingman und Weapons Expert. Bei Wingman spielt ihr ein Best-of-16 Match mit zwei gegen zwei. Schnappt euch euren besten Freund und gebt euch gegenseitig Rückendeckung. Spielt ihr Weapons Expert ist wirklich eure Expertise mit den Waffen gefragt. In einem normalen Match über 30 Runden habt ihr nur einmal die Chance, eine bestimmte Waffe zu kaufen. Danach könnt ihr diese nicht mehr erwerben. Also überlegt euch gut, wann ihr die AWP kauft und wann lieber die SSG.

Die War Games bieten noch verschiedene kleinere Spiele. Am Ende jeder Runde entscheidet ein Vote, was das nächste War Game wird. Ihr könnt mit Heavy Assault Suits spielen, also richtig dicken Panzeranzügen oder zum Beispiel Headshots Only, wo nur Kopfschüsse zählen. Bei Hunters-Gatherers geht es darum, die Hundemarken der verstorbenen Spieler einzusammeln. The Flying Scoutsman bietet euch die Gelegenheit, die Schwerkraft außer Acht zu lassen und euch in der Luft mit der Scout zu bekämpfen. Bei Trigger Discipline wird wiederum jeder Fehlschuss bestraft, jedes Prefire wird euch Schmerzen bereiten. Zuletzt findet ihr in Stab Stab Zap noch einen Nahkampfspaß, bei dem ihr nur ein Messer und einen wiederaufladbaren Zeus besitzt und eure Gegner nur so niederstrecken könnt.

Hab ich neue Skins gehört?

Wie immer könnt ihr euch auch einen Season Pass bzw. Operation All Access Pass kaufen. Dieser kostet 5,99$ und bietet euch noch einiges mehr. Ihr bekommt die Guardian Campaign zum Absolvieren, wenn ihr Erfolg habt, erhaltet ihr die Operation Hydra Coin. Diese lässt sich sogar noch weiter als bis Gold aufwerten, denn ihr könnt nun den Diamant-Rang ergattern. Und was natürlich nicht bei einer neuen Operation fehlen darf, ist eine neue Case. So gibt es die Operation Hydra Case mit vielen neuen Waffenskins, die ihr mit anderen Skins während der Missionen als Belohnung bekommen könnt.