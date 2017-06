Crackdown 3: Terry Crews im E3-Trailer

Was hat Old Spice Bodyspray mit Crackdown gemeinsam? Beides ballert und wird von Terry Crews beworben. Zum dritten Teil der kompromisslosen Shooter-Reihe hat Microsoft auf der Xbox-Pressekonferenz den ersten 4K-Trailer bereitgestellt, der die konsolenexklusive Zerstörungsorgie in ihrer ganzen Pracht zeigt.

Step up your Boom

Im Trailer geht es nicht nur erstaunlich bunt, sondern auch heiß her. Größtes Alleinstellungsmerkmal der Reihe war bisher die Umgebung, die ihr ganz nach eurem Gusto in ihre Einzelteile zerballern konntet. Eine komplette Stadt innerhalb weniger Minuten in Schutt und Asche legen: Mit Crackdown kein Problem. Der Name scheint auch im dritten Teil wieder Programm zu sein.

Unter dem Motto „Step up your Boom“ können Fans der Reihe bereits am 7. November 2017 für ordentlich Furore sorgen, wenn Crackdown in die dritte Runde geht.