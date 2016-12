Crash Bandicoot N.SANE Trilogy – Release im Februar

Die „Crash Bandicoot“-Trilogie ist wohl eine der beliebtesten Jump’n Run-Serien. Schon seit Jahren warten wir Fans darauf, dass es endlich eine Neuauflage des Spiels gibt. „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ soll das gute Stück heißen, welches eure Herzen wieder höher springen lassen wird.

Crash Bandicoot N.SANE Trilogy – Das Remake der „Jump ’n Run“-Trilogie

Das Ganze wurde auf der E3 2016 verkündet, doch bevor die Fans vor Freude an die Decke gehen, holten uns die Verantwortlichen von Activision wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Die Entwicklung wurde zwar öffentlich bekanntgegeben, ein festes Releasedatum scheint es aber jedoch noch nicht zu geben. Auch wenn es bereits Gerüchte zum Launch der Neuauflage gibt. Genau genommen sprachen internationale Händler von einem Release am 28.Februar 2017. Diese Aussage wird vom brasilianischen Händler „ZillionGames“ untermauert. Also würden uns an diesem Tag direkt zwei heißbegehrte Spiele erwarten. Denn Guerrilla Games veröffentlicht an diesem Tag das Action-Rollenspiel „Horizon Zero Dawn“.

Im Übrigen umfasst „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ die drei klassischen Teile „Crash Bandicoot“, „Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back“ und „Crash Bandicoot: Warped“. Activision möchte in der überarbeiteten Version die Grafik hochschrauben und sowohl technische als auch spielerische Anpassungen vornehmen.

Wann genau ihr euch also wieder springend und wirbelnd um Cortex kümmern könnt, steht noch in den Sternen. Also Äpfel essen und Tee trinken, meine sprunghaften Freunde!

Hier haben wir für alle, die ihn noch nicht kennen, den Trailer zu „Crash Bandicoot N.Sane Trilogy“ :