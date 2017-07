CS: GO – Ein Bot löscht gegnerisches Team aus.

Unfassbare BOT-Aktion

Ein Video aus einem Amateuer-Ligaspiel macht momentan die Runde in der BOT Connor das gesamte gegnerische Team im Alleingang niederlegt. Normalerweise dienen die Bots in CS: Go eher als bewegliche Zielscheiben. In diesem Fall bringt der Bot die Wendung bei einem Amateur-Liga Spiel. Wer CS: Go aus Spaß spielt und dies nicht Hauptberuflich macht der hat nicht immer die Zeit bei solch Events sein Team zu unterstützen. Diesmal jedoch war es für das von Team namens MrKosta nahezu ein Segen. Sie lagen mit 13 zu 14 zurück.

Im Video ist zu sehen wie der Bot schon fast Profihaft das gesamte gegnerische Team im Alleingang ausschaltet und damit die Wende bringt. Sogar einen sogenannten „Mid-Air“-Kill legt der Bot hin. Also einen Gegner mitten in der Luft die Lichter ausknipsen. Generell wirkt der Bot unglaublich orientiert und zerschmettert die Gegner mit einem Ace. Ein Ace bedeutet er vernichtet das Team wie schon erwähnt im Alleingang. Das gegnerische Team Hedarboom ist auch im Video relativ Stumm geworden und total Perplex über diesen Über-Bot. Das Spiel fand auf der de_mirage Map statt. Daraus lernen wir am besten das man einen simplen Bot niemals unterschätzen sollte.

Anbei haben wir das Video für euch bereitgestellt damit ihr euch dieses Spektakel selbst einmal zu Gemüte führen könnt: