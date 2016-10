CS:GO – Valve stellt “Steam datagram relay”-System vor

Valve hat vor wenigen Stunden in einem Developer-Posting erklärt, dass im letzten CS:GO-Update ein neues Verbindungsprotokoll enthalten ist, welches nun in die Beta-Phase gehen soll. Bei dem von Valve entwickelten „Steam datagram relay“ (kurz SDR genannt) handelt es sich um ein Protokoll, welches nicht mehr direkt mit dem Gameserver kommuniziert, sondern über eine Zwischenstation geht. Erst die Zwischenstation sendet dann die Pakete an den Gameserver.

Dieses system wird bei Dota schon seit ungefähr einem Jahr verwendet und kommt bei der dortigen Community recht gut an. Die Verwendung von SDR hat laut Valve verschiedene Vorteile:

Die Gameserver sind nicht mehr direkt mit dem Internet verbunden, was den Schutz gegen Angriffe von Außen erhöht.

Sollte Dich eine DoS-Attacke davon abhalten mit einer bestimmten Zwischenstation zu kommunizieren, wechselt das System automatisch zu einer anderen Zwischenstation

Da das System verschiedene Zwischenstationen zur Auswahl hat, sucht das System die Zwischenstation mit der besten/schnellsten Verbindung zum Gameserver

Wer jetzt an der Beta-Phase dieses Systems in CS:GO teilnehmen möchte, der kann über den Befehl “net_client_steamdatagram_enable_override 1” in der Konsole dafür sorgen, daß SDR angeschaltet wird. Du kannst feststellen, ob Du über SDR spielst, indem Du die Verbindungsadresse anschaust. Es wird keine normale IP-Adresse mehr sein (xxx.xxx.xxx.xxx), sondern wird ungefähr so aussehen: A:n:nnnnnn.

Was denkt ihr über das neue System?