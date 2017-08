Cuphead: Neues Gameplay zeigt Multiplayer und Bosskämpfe

Das Jump & Run Cuphead präsentiert sich in einem neuen Gameplay Video. Dieses wurde noch auf der diesjährigen Gamescom aufgezeichnet und zeigt neben einzelnen Leveln auch einige Bosskämpfe und den lokalen Multiplayer.

Die 30er haben angerufen und wollen Cuphead zurück

Nach langer Zeit der Warterei und Verzögerungen hat das Jump & Run Cuphead nun endlich einen offiziellen Releasetermin erhalten. Am 29. September soll es dann endlich soweit sein und Spieler auf Xbox One und Windows 10 können sich vergnügt durch das Spiel hüpfen. Dieses sticht vor allem durch sein Design aus der Masse und präsentiert sich ganz im Stile von frühen Cartoons aus den 1930er Jahren. Zur feier des Tages ist zudem ein neues Gameplay Video hochgeladen wurden. Das grundlegende Spiel selbst erinnert stark an die früheren Contra Teile. Ihr lauft durch die Level, müsst Gegnern ausweichen und diese mit dem eigenen Waffenarsenal besiegen. Außerdem wurden Bossgegner gezeigt. Vom wütenden Gemüse bis zum boxenden Frosch ist hier alles dabei. Im lokalen Multiplayer bestreitet ihr zusammen die einzelnen Level. Während ein Spieler Cuphead steuert, schlüpft der andere in die Rolle von Mugman. Die beiden unterscheiden sich aber nur in der Farbe der Kleidung.

Hier könnt ihr euch das Video ansehen:

Wir waren für euch auf der Gamescom unterwegs und haben uns dort ebenfalls Cuphead angesehen. Unser Preview dazu findet ihr hier.