Cyber Monday: PS4 Pro, PS Plus, Games, 4k TV & mehr

Cyber-Sale auf der Zielgeraden

Alles Schöne hat irgendwann ein Ende, so auch der Cyber-Sale und seine vielen unverschämt günstigen Angebote. Mit dem Cyber-Monday habt ihr heute noch ein letztes Mal die Chance, das ein oder andere Schnäppchen zu machen.

Zum letzten Tag gibt es nochmal echte Highlights. So wurden beim Internet-Riesen Amazon zahlreiche Games reduziert. Darunter auch The Evil Within 2, Gran Turismo Sport, Call of Duty WW2, Fifa 18, Wolfenstein II und viele mehr. Natürlich sind auch die diveresen OLED TV’s von LG, Blu-Ray und UHD Filme einen Blick wert.

Auch beim Saturn Cyber Monday läuten heute die Schlussglocken, nachdem sich dessen Angebote schon über das Wochenende ausgedünnt haben. Was die Schnäppchen dort angeht, könnt ihr ebenfalls unserer unten aufgeführten Liste entnehmen.

Das sind die Angebote

Amazon

Saturn Cyber Monday Deals