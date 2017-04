Cyberpunk 2077: CD PROJEKT RED erklärt Sicherung der „Cyberpunk“-Trademark

Die Entwickler von CD PROJEKT RED haben nun eine Aussage zum von Ihnen gesicherten Begriff „Cyberpunk“ abgegeben.

Das Studio sicherte sich die Markenrechte bereits in Europa sowie in den USA. Fans und Follower äußerten sich zunächst besorgt. Sie warfen den Witcher-Machern vor so gegen andere Produkte vorgehen zu wollen. CD PROJEKT versuchte nun diese Vorwürfe zu entschärfen. Man wolle nur gegen Produkte vorgehen die zu einer Verwechslung mit dem eigenen Sci-Fi-Spiel führen könnten und nicht gegen sämtliche Spiele die „Cyberpunk“ im Titel tragen werden. In einem Statement auf Twitter hieß es weiter:

„Wir wollen unsere harte Arbeit schützen und wir beabsichtigen nicht, das Trademark offensiv einzusetzen. Es ist lediglich eine Selbstschutzmaßnahme.“

Den kompletten Tweet kann man auf der offiziellen Seite von CD PROJEKT nachlesen.

Einen Erscheinungstermin besitzt Cyberpunk 2077 noch nicht. Gerüchten zufolge könnte das neue Spiel des polnischen Entwicklerstudios jedoch bereits 2019 erscheinen.