Cyberpunk 2077: Entwickler gehyped â€“ Titel wird â€žreally, really, really badassâ€œ

Mehr als nur goldene Kugeln im Lauf?

Im Rahmen der Golden Joystick Awards, bei denen die britische Öffentlichkeit jährlich über die besten Spiele der vergangenen 12 Monate abstimmt, hat sich der polnische Entwickler CD Projekt zu Wort gemeldet und weitere winzige Informationsbrocken zu einem der heißesten Eisen im Rollenspiel-Genre fallengelassen.

Wir wissen immernoch kaum etwas über Cyberpunk 2077. CD Projekt hat in den vergangenen Jahren und mit dem Fortschreiten der Witcher-Reihe wieder und wieder bewiesen, dass sie genau wissen, wieviel von einem neuen Titel man preisgeben muss, um die Spielerschaft so richtig anzuheizen und fruchtbaren Diskussionsboden für alle Reddit-Detektive zu schaffen.

In der Pre-Show der in London stattfindenden Preisverleihung gab Executive Producer John Mamais zunächst preis, dass das Team nach nunmehr drei Witcher-Spielen und etlichen DLCs so langsam die Schnauze voll von Rollenspielen im Mittelalter-Setting hatte. Ein Perspektivwechsel erfreue das ganze Team, so Mamais. Doch ihr braucht keine Angst haben, dass euch CD Projekt überrascht und plötzlich mit einem MOBA oder Shooter daherkommt. Natürlich wird es sich bei Cyberpunk 2077 wieder um ein Rollenspiel der ersten Garde handeln, frei nach dem Motto: Schuster, bleib bei deinen Leisten!

Unbekannt, aber richtig gut?

Im lockeren Gespräch zwischen dem Executive Producer und dem Moderator der Awardshow konnten darüber hinaus nur die üblichen Phrasen und Versprechungen zu Tage gefördert werden, denn CD Projekt gehört zu den Entwicklerteams, die wirklich ungern Informationen zu Spielen herausgeben, die sich noch in der Produktion befinden. Scherzhaft erwidert Mamais dem Moderator der Show auf seine wiederholten Nachfragen, dass ihm wahrscheinlich seine Kehle im Schlaf durchgeschnitten werde, falls er auch nur ein Sterbenswörtchen zu Cyberpunk 2077 verrate. Mit dem freudig erregten Glimmen eines Kindes im Gesicht, kurz bevor die Weihnachtsgeschenke ausgepackt werden, versicherte er aber: „The game is going to be really really, really fucking badass!“ – „Das Spiel wird richtig, richtig, richtig krass“

Cyberpunk 2077 hat vom polnischen Publisher das bisher größte Team zur Verfügung gestellt bekommen und soll auch in allen weiteren Bereichen deutlich größer als The Witcher 3 – Wild Hunt ausfallen. Wann mit einem Release-Termin zu rechnen ist, steht noch in den Sternen. Spekulationen sprechen von einer möglichen Veröffentlichung in 2018. Sollte in das frische Vorhaben der Rollenspiel-Könige CD Projekt genauso viel Herzblut und Liebe wie in die Witcher-Reihe einfließen, sehen wir dem Titel eine goldene Zukunft voraus, obwohl das Spiel selbst uns in die dunkelste Zukunft entführt.

Wir sind heiß auf neue Informationshäppchen und freuen uns auf den Titel. Die Wartezeit könnt ihr euch mit dem Ankündigungstrailer versüßen, der unserer Meinung nach auch ohne viel Bombast ein episches Meisterwerk geworden ist und uns bereits 2013 das erste Mal eine ordentliche Gänsehaut bescherte.